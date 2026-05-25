Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi verso la conquista di Prato e Pistoia al primo turno

Da corrieretoscano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il pomeriggio sono stati ufficializzati i primi sindaci eletti nelle elezioni amministrative. In particolare, i candidati Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi si sono già assicurati la vittoria nelle rispettive città, Prato e Pistoia, al primo turno di scrutinio. I risultati hanno confermato la loro vittoria anticipata rispetto all’esito di eventuali ballottaggi. La consultazione si è svolta con un ritmo intenso di scrutinazioni e comunicazioni ufficiali.

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FIRENZE – Elezioni amministrative, prime certezze e primi sindaci eletti in un pomeriggio di scrutini frenetici. A Prato e Pistoia si profila una netta vittoria del campo largo (per Prato lo dicono anche le proiezioni) con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi. Ad Arezzo sarà ballottaggio fra Comanducci del centrodestra e Ceccarelli del centrosinistra con Marco Donati, appoggiato dai centristi, ago della bilancia. Nei centri più grossi a Viareggio si profila un ballottaggio fra Sara Grilli, che rappresenta la continuità e Federica Maineri del cantiere di centrosinistra con l’esclusione dell’ex presidente della Fondazione Carnevale ed ex assessora regionale Marialina Marcucci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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