matteo biffoni e giovanni capecchi verso la conquista di prato e pistoia al primo turno

Notizia in breve

Durante il pomeriggio sono stati ufficializzati i primi sindaci eletti nelle elezioni amministrative. In particolare, i candidati Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi si sono già assicurati la vittoria nelle rispettive città, Prato e Pistoia, al primo turno di scrutinio. I risultati hanno confermato la loro vittoria anticipata rispetto all’esito di eventuali ballottaggi. La consultazione si è svolta con un ritmo intenso di scrutinazioni e comunicazioni ufficiali.