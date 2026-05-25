Power bank in stiva costringe aereo all'atterraggio d'urgenza a Roma | il rischio è nelle batterie al litio

Un aereo diretto a Londra è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Roma Fiumicino dopo che un passeggero aveva lasciato un power bank in stiva. Le batterie al litio contenute nel dispositivo hanno rappresentato un rischio di incendio, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. L’aereo ha effettuato l’atterraggio senza ulteriori incidenti e i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza.

Un aereo diretto a Londra è stato fatto atterrare a Roma Fiumicino a causa di un power bank lasciato nella stiva da un passeggero. Questi dispositivi sono dotati di batterie agli ioni di litio che, se danneggiati o mal funzionanti, possono esplodere o causare la fuoriuscita di liquidi corrosivi. Per questo le compagne aeree hanno regole molto rigide a riguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Passeggero dimentica il power bank acceso in stiva e l'aereo viene dirottatoUn volo della compagnia easyJet, partito dall'Egitto e diretto nel Regno Unito, è stato dirottato all'aeroporto di Roma-Fiumicino.

Passeggero dimentica power bank acceso in stiva e l'aereo viene dirottatoUn passeggero ha lasciato acceso il power bank in stiva durante il volo e questo ha portato al dirottamento dell’aereo.

Temi più discussi: C’è qualcosa che non dovremmo avere a bordo: volo EasyJet deviato a Roma per un power bank nel bagaglio da stiva; Un power bank sotto carica in un bagaglio fa cambiare rotta a un volo EasyJet; C'è qualcosa che non dovremmo avere nel bagaglio da stiva. L'aereo Easyjet da Hurgada per Londra Luton dirottato a Roma Fiumicino; C’è qualcosa che non dovremmo avere a bordo | volo EasyJet deviato a Roma per un power bank nel bagaglio da stiva.

Power bank in stiva costringe aereo all’atterraggio d’urgenza a Roma: il rischio è nelle batterie al litioUn aereo diretto a Londra è stato fatto atterrare a Roma Fiumicino a causa di un power bank lasciato nella stiva da un passeggero ... fanpage.it

Un volo EasyJet diretto nel Regno Unito è stato costretto a fare scalo a Roma dopo che a bordo è stato segnalato una power bank in carica all’interno del bagaglio di un passeggero. Secondo la compagnia, il comandante ha deciso di deviare il volo in base all x.com

C'è un power bank nel bagaglio in stiva: volo EasyJet costretto ad atterrare a RomaNessun pericolo, ma per motivi di sicurezza l'aereo è stato dirottato sullo scalo di Fiumicino. msn.com