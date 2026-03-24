Guida sicura | ad Avellino arriva la campagna di Poste Italiane

A Avellino, presso la sede di via Ammi ra, è stata avviata la campagna di Poste Italiane intitolata

Tempo di lettura: < 1 minuto Avellino, 2 4 marzo 202 6 – Fa tappa nella sede di via Ammi ra glio Gregorio Ronca, 18, a d Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, dare priorità alla s icurezza delle persone, rispettare le regole per una guida sicura e responsabile sono le finalità dell’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti che durante l’orario di servizio utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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