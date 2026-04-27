Poste Italiane ad Avellino arriva il progetto Guida sicura

Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.Prevenzione e sicurezzaSviluppare la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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“Guida sicura”: ad Avellino arriva la campagna di Poste ItalianeTempo di lettura: < 1 minuto Avellino, 24 marzo 2026 – Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il...

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Temi più discussi: Poste Italiane, il passaporto si può richiedere anche in provincia di Avellino; Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis a Volturara Irpina; Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda; Il Garante Privacy sanziona Poste italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro.

Auto di Poste Italiane si ribalta ad Avellino: ferito il conducenteRocambolesco incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, ad Avellino: un'automobile di Poste Italiane si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento, mentre il ... fanpage.it

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Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane avvia una delle più profonde riorganizzazioni degli ultimi anni - facebook.com facebook