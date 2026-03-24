Facccia a faccia De Laurentiis-Conte a cena | spunta una posizione chiara!

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra il presidente del club e l'allenatore durante una cena. La discussione ha riguardato l’andamento della stagione e le prospettive della squadra. In un momento di grande fermento per il campionato, la società ha manifestato un atteggiamento deciso nel voler affrontare le ultime partite con determinazione e ambizione.

La corsa allo scudetto entra nel vivo e in casa Napoli filtra una convinzione sempre più chiara: si può quantomeno provare a competere fino in fondo. A ribadirlo è stato soprattutto Antonio Conte dopo Cagliari-Napoli non nascondendo l’ambizione, sostenuto apertamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. La sintonia tra i due si riflette anche fuori dal campo, come dimostra la serata a cena condivisa durante Fiorentina-Inter, tra analisi, sensazioni e uno sguardo già proiettato alle prossime decisive settimane. La cena tra Conte e ADL. Non è stato un semplice incontro informale quello andato in scena a Napoli, ma un momento utile per fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Facccia a faccia De Laurentiis-Conte a cena: spunta una posizione chiara! Articoli correlati Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contrattoAntonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro. Leggi anche: De Laurentiis prepara due sorprese per Conte: una può cambiare tutto Aggiornamenti e contenuti dedicati a Facccia a faccia De Laurentiis Conte a... De Laurentiis-Conte, faccia a faccia vista scudetto a cena con Fiorentina-Inter: i dettagliUltime notizie SSC Napoli - Antonio Conte crede allo scudetto. Ci crede lui, e ci crede anche il presidente Aurelio De Laurentiis, soprattutto dopo Fiorentina-Inter. Partita che - secondo quanto racco ... msn.com Tra Conte e De Laurentiis, è il presidente il più forte al tavolo della trattativaPer Cesare Gridelli al tavolo delle trattative tra Conte e De Laurentiis, è molto più forte il presidente del Napoli ... ilnapolista.it