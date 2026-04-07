Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis ha un grande nome in testa

Si infittiscono le voci sul possibile cambio di guida tecnica della Nazionale italiana di calcio, con Antonio Conte tra i nomi più citati. Attualmente allenatore del Napoli, il tecnico potrebbe essere chiamato a una nuova sfida in ambito nazionale. La questione resta aperta, mentre le trattative e le valutazioni continuano a coinvolgere vari soggetti interessati.

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con quello della Nazionale. Antonio Conte, attuale tecnico azzurro, è infatti uno dei nomi più forti in orbita Italia. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe inevitabilmente uno scenario complesso e affascinante per il club partenopeo, chiamato a programmare con attenzione il proprio futuro tecnico. In caso di addio di Conte, Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando diversi profili per non farsi trovare impreparato. Il sogno proibito porta a Cesc Fabregas: una scelta ambiziosa, quasi visionaria, che potrebbe spingere il presidente a una vera e propria follia pur di portare a Napoli un allenatore giovane, carismatico e con una forte idea di calcio moderno. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte e la candidatura per il posto da ct dell’Italia (che anche De Laurentiis appoggia)Conte sorrideva mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, qualche minuto dopo aver battuto il Milan e riaperto la corsa scudetto.

De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo Ct? La situazione contrattuale di Conte e Allegri; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Mancini non ha paura, Conte ti stimola: il dibattito social sul nuovo ct. VOTA Chi è l'uomo giusto?; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui.

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Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi anni: NOVA – Parola all’Italia - facebook.com facebook

" #Conte come nuovo CT della Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì. Ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a cap x.com