Joshua Jackson rompe il silenzio sulla morte di James Van Der Beek | Una tragedia enorme

Joshua Jackson ha deciso di parlare pubblicamente sulla morte di James Van Der Beek, affermando che si tratta di una tragedia enorme. Fino a ora aveva mantenuto il silenzio per l’elaborazione del lutto, ma ora ha rotto il silenzio e condiviso alcune parole sulla perdita. La sua dichiarazione è arrivata dopo che si era a lungo astenuto dal commentare l’accaduto.

Fino ad oggi era rimasto in silenzio, perché "l'elaborazione del lutto è ancora in corso". Adesso Joshua Jackson rompe il silenzio sulla morte di James Van Der Beek, compagno degli esordi in Dawson's Creek, morto lo scorso 11 febbraio a soli 48 anni, dopo aver lottato a lungo contro il cancro al colon. Una tragedia che ha colpito profondamente Jackson che, così come il collega defunto, è padre di una figlia ancora bambina. Il dolce ricordo di Joshua Jackson. Nessun post, nessuna dichiarazione: a seguito della morte del collega James Van Der Beek, Joshua Jackson scelse di restare il silenzio. Ci ha messo quasi un mese a parlare, lo ha fatto il 10 marzo in un'intervista a Today.