La vicenda legale tra l’attrice e un altro professionista prosegue con nuovi sviluppi. Recentemente, l’attrice ha parlato pubblicamente per la prima volta, descrivendo un “dolore enorme”. Nel frattempo, in tribunale sono emersi dettagli che hanno suscitato reazioni tra i fan, alcuni dei quali si sono dimostrati molto arrabbiati. La discussione continua a tenere alta l’attenzione sui social e tra il pubblico generale.

La vicenda legale tra Blake Lively e Justin Baldoni continua a far discutere e nelle ultime ore ha registrato un nuovo capitolo. L’attrice statunitense ha pubblicato un lungo messaggio sui social per commentare la decisione del tribunale che ha ridimensionato in parte la sua causa civile. Nelle sue parole, la star ha definito l’intera vicenda “incredibilmente dolorosa”, ma ha ribadito la volontà di andare avanti fino al processo per raccontare la propria versione dei fatti. Il caso nasce da tensioni emerse dietro le quinte del film It Ends with Us, adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover. Nel dicembre 2024 Lively aveva... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Blake Lively rompe il silenzio: “dolore enorme”, poi il colpo di scena in tribunale (i suoi fan ora sono furibondi)

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Blake Lively contro Justin Baldoni: salta l’accordo, ora è guerra in tribunaleBlake Lively e Justin Baldoni rifiutano l’accordo e vanno allo scontro in tribunale: il caso resta aperto e complesso ... rumors.it

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La causa di It Ends with Us continua, con un nuovo, inaspettato, risvolto: a carico di Justin Baldoni rimangono solo 3 dei 13 capi di accusa che Blake Lively aveva mosso contro di lui. Ma sembra che non si tratti di assoluzione, quanto di un cavillo tecnico x.com