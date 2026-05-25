Porchettiamo il bilancio della prima edizione a Todi | Oltre 30mila presenze un successo clamoroso
La prima edizione di Porchettiamo a Todi ha registrato oltre 30.000 presenze, considerato un risultato superiore alle aspettative. L’evento, alla sua 16ª edizione, è stato definito un successo clamoroso e una scommessa vinta, superando le previsioni iniziali.
“Una scommessa non solo vinta, ma ampiamente superata”. La 16esimaa edizione di Porchettiamo, il Festival delle porchette d’Italia, e la prima a Todi, si chiude con “un bilancio straordinario”. Secondo gli organizzatori i tre giorni dell'evento “hanno dimostrato la solidità di una formula capace. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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