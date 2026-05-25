Ponticelli | gli studenti di ricordano Lyuba e Sara vittime di femminicidio ritrovate a Pollena Trocchia

Gli studenti di Ponticelli hanno ricordato Lyuba e Sara, vittime di femminicidio trovate a Pollena Trocchia. Alla cerimonia, presente la presidente della commissione regionale sulla condizione della donna, sono state svolte performance artistiche e laboratori organizzati da UISP Campania per sensibilizzare sulla parità di genere.

Studentesse e studenti di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, ricordano Lyuba e Sara, 49 e 29 anni, le donne ritrovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nella provincia del capoluogo campano, uccise dallo stesso uomo. Un pensiero è andato anche a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a maggio 2025 ad Afragola, sempre in provincia di Napoli, per il cui omicidio si è aperto il processo proprio in questi giorni. I toccanti momenti di memoria hanno aperto l’evento promosso da UISP Campania nell’istituto scolastico “Sannino De Cillis”, scuola che dallo scorso autunno accoglie laboratori e altre iniziative di “Differenze... 🔗 Leggi su 2anews.it

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