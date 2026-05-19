Chi erano Sara e Lyuba le due donne uccise da Mario Landolfi a Pollena Trocchia
Due donne sono state uccise da un uomo in una località vicino a Napoli. Secondo quanto riferito, la lite è scoppiata tra le parti dopo che le donne avevano chiesto 50 euro in più rispetto a quanto pattuito. L’uomo ha reagito con violenza, provocando la morte di una di loro e ferendo gravemente l’altra. La polizia ha arrestato l’uomo e sta conducendo approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto. Le vittime erano conosciute nel circolo locale e avevano partecipato a precedenti incontri con l’uomo coinvolto.
Volevano 50 euro in più ma non li hanno ottenuti e ne è nata una lite sul prezzo: così Landolfi ha ucciso Sara e Lyuba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A touching reunion of a female soldier, a doctor, and an unfortunate boy.
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Sara e Lyuba pare si chiamino le due donne uccise da Mario Landolfi. Sara e Lyuba. Senza cognome. Necessità investigative dice AI Quando mai non si è reso noto il nome di vittime morte ammazzate? Non sarà perché sono pvttane? Figlie che non merita x.com
Sposato, padre, disoccupato e cocainomane: Mario Landolfi ha confessato i due omicidi a Pollena Trocchia. facebook
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