Chi erano Sara e Lyuba le due donne uccise da Mario Landolfi a Pollena Trocchia

Due donne sono state uccise da un uomo in una località vicino a Napoli. Secondo quanto riferito, la lite è scoppiata tra le parti dopo che le donne avevano chiesto 50 euro in più rispetto a quanto pattuito. L’uomo ha reagito con violenza, provocando la morte di una di loro e ferendo gravemente l’altra. La polizia ha arrestato l’uomo e sta conducendo approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto. Le vittime erano conosciute nel circolo locale e avevano partecipato a precedenti incontri con l’uomo coinvolto.

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