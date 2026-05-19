A Pollena Trocchia, due donne sono state trovate morte all’interno di uno stabile in costruzione. La prima vittima è Sara Tkacz, di 29 anni, e la seconda Lyuba Hlyva, di 49 anni. I decessi sono avvenuti in momenti diversi, all’interno dello stesso cantiere. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte delle donne. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambe non c’era più nulla da fare.

Si chiamavano Sara Tkacz, 29 anni, e Lyuba Hlyva, 49 anni, le due donne trovate senza vita all’interno di uno stabile in costruzione a Pollena Trocchia. La prima era nata a Santa Maria Capua Vetere e negli ultimi anni risultava senza fissa dimora; la seconda, 49enne di origine ucraina, viveva invece a Napoli. Per il duplice omicidio i carabinieri hanno fermato Mario Landolfi, 49 anni, residente a Sant’Anastasia, ora detenuto nel carcere di Poggioreale. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato lui a uccidere entrambe le donne nel cantiere di viale Italia, dove i corpi sono stati rinvenuti nel piano seminterrato dell’edificio. Stando alla ricostruzione degli investigatori, le due vittime sarebbero precipitate in due distinti vani ascensore, ma in momenti differenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: Sara e Lyuba uccise in momenti diversi

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Pollena Trocchia (Na), due donne morte in un cantiere: ipotesi omicidio

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