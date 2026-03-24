Rete trapianti solida anche dopo il ‘cuore bruciato’ 8mila pazienti in attesa di un organo

Una tragedia ha segnato profondamente la comunità nazionale: un bambino di nome Domenico Caliendo è deceduto, suscitando dolore e commozione. Nonostante questa perdita, il sistema di trapianti rimane funzionante, con circa 8.000 pazienti ancora in attesa di ricevere un organo. La rete di donazioni e trapianti continua a operare, mantenendo un livello di stabilità anche dopo l’evento.

Il direttore generale del Centro nazionale trapianti fa il punto sullo stato di salute della rete dopo la vicenda del Monaldi. “La scomparsa del piccolo Domenico Caliendo è un evento tragico che ha commosso profondamente la comunità nazionale. Un fatto di indiscutibile gravità che va chiarito fino in fondo, per rendere ancora più solido il nostro sistema di trapianti”. A margine della presentazione del report preliminare relativo al 2025, ospitata dal Cnr di Roma, anche Giuseppe Feltrin, direttore generale del Centro nazionale trapianti, manifesta tutto il suo dispiacere per l’esito drammatico della vicenda del Monaldi. “È una ferita profonda, che forse non si rimarginerà mai”, dice a LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rete trapianti solida anche dopo il ‘cuore bruciato’, 8mila pazienti in attesa di un organo Articoli correlati Bambino con il cuore "bruciato", trovato nuovo organo compatibile: oggi maxiconsulto, ma prima di lui ci sono 3 bimbi nella lista trapiantiNuovo cuore disponibile per il bimbo di Napoli: oggi il maxiconsulto decisivo mentre la Procura indaga su trasporto e presunte omissioni nel... Bimbo con il cuore bruciato, rebus della compatibilità. “E i medici di altri tre pazienti devono rifiutare l’organo”Napoli, 18 febbraio 2026 – Una nuova speranza si accende per il bimbo ribattezzato il piccolo dal “cuore bruciato”. Una selezione di notizie su Rete trapianti Sanita': Schillaci, inammissibili differenze standard rete trapiantiChiarire fino in fondo caso Domenico Caliendo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - 'Abbiamo aperto questa edizione ancora segnati dal ... ilsole24ore.com Il 2025 è stato l'anno record per trapianti e donazioniMassimo storico, nel nostro Paese, anche per l'attività di tessuti e midollo osseo. Ma crescono i no dei giovani al prelievo degli organi al rilascio ... avvenire.it