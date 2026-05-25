Firenze, 25 maggio 2026 – Oggi si scrive la storia. Costruito nel Trecento e amato in tutto il mondo, per Ponte Vecchio è arrivato il momento di un intervento storico. Da oggi prende il via infatti il primo grande restauro conservativo mai realizzato sul monumento. Perché nonostante i rifacimenti e consolidamenti effettuati nel corso dei secoli, il ponte simbolo di Firenze non è mai stato interessato da un'operazione sistematica di pulitura e valorizzazione estetica. Almeno fino ad ora. Famoso per le sue botteghe orafe e per il Corridoio Vasariano, è sopravvissuto alla seconda Guerra Mondiale, alle piene dell'Arno e vanta una storia affascinante fatta di imposizioni granducali e gesti eroici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Vecchio, occhio alla ‘lucertolina’: scorgerla porta fortuna

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