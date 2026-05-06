Addio al vecchio Ponte delle Bissi | San Colombano festeggia la sua nuova porta d' accesso

Sabato alle 17 in via San Colombano Centro ci sarà la cerimonia di un taglio del nastro dal forte valore simbolico e infrastrutturale: l’inaugurazione ufficiale del nuovo ponte sul Rio San Giorgio. Per i residenti non è solo un’opera pubblica, ma il ritorno alla piena funzionalità del "Ponte.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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