Ponte del 2 giugno di lavori sulla Milano-Domodossola | nuovo stop ai treni

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio fino alle 4 di lunedì 1° giugno, i treni sulla linea Domodossola-Milano non circoleranno. La sospensione dei servizi riguarda l'intera tratta per consentire interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale tra le stazioni. La linea sarà quindi interrotta durante questo fine settimana lungo il ponte del 2 giugno, con lavori che si protrarranno per tutto il periodo indicato.

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Un nuovo week end di lavori è in arrivo sulla linea Domodossola-Milano. Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio fino alle 4 di lunedì 1° giugno i treni della tratta si fermeranno per permettere a Rfi di proseguire gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale tra le stazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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