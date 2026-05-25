Ponte del 2 giugno di lavori sulla Milano-Domodossola | nuovo stop ai treni

Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio fino alle 4 di lunedì 1° giugno, i treni sulla linea Domodossola-Milano non circoleranno. La sospensione dei servizi riguarda l'intera tratta per consentire interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale tra le stazioni. La linea sarà quindi interrotta durante questo fine settimana lungo il ponte del 2 giugno, con lavori che si protrarranno per tutto il periodo indicato.

Un nuovo week end di lavori è in arrivo sulla linea Domodossola-Milano. Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio fino alle 4 di lunedì 1° giugno i treni della tratta si fermeranno per permettere a Rfi di proseguire gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale tra le stazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori sulla Milano-Domodossola: nuovo stop ai treni nel week endNel prossimo fine settimana, i treni sulla linea Milano-Domodossola non circoleranno tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende.

Nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola: treni cancellati e bus sostitutivi l'11 e il 12 aprileNel prossimo fine settimana, i pendolari della linea Milano-Domodossola dovranno affrontare disagi a causa di lavori programmati tra Rho e Gallarate.

Temi più discussi: Ponte del 2 giugno 2026 a Napoli: eventi, musei e gite da non perdere; Dove andare per il ponte del 2 giugno in Europa e Italia, tra borghi e nuove rotte low cost; Ponte del 2 giugno, otto itinerari per un viaggio in Europa in auto o in treno; Vivi il ponte del 2 giugno con noi: ti aspettiamo nei Beni FAI!.

I cantieri dell’esodo sulle autostrade, il ponte del 2 giugno e la sfida per ridurre i disagi lastampa.it/cuneo/2026/05/… @LaStampa x.com

Ponte del 2 giugno reddit

Ponte del 2 giugno in salita: cosa si ferma con lo sciopero generaleNaturalmente, anche il trasporto pubblico locale subirà stop e rallentamenti con modalità che variano da città a città, seguendo le delibere delle singole aziende municipalizzate. Per legge, l’erogazi ... iodonna.it

Ponte 30 maggio 2 giugno 2026: situazione traffico, treni e bus per mare, montagna e isolePonte del 2 giugno 2025, traffico intenso verso il mare: Anas attiva il piano straordinario per l’esodo estivo ... missionline.it