Lavori sulla Milano-Domodossola | nuovo stop ai treni nel week end

Nel prossimo fine settimana, i treni sulla linea Milano-Domodossola non circoleranno tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. La sospensione dei servizi è dovuta ad interventi di manutenzione programmata. La circolazione riprenderà regolarmente da lunedì mattina. I viaggiatori sono invitati a verificare le alternative di trasporto e gli aggiornamenti sulle eventuali modifiche alle partenze.

Ancora un fine settimana di lavori sulla Milano-Domodossola, dove i treni si fermano tra le stazioni lombarde di Gallarate e Sesto Calende. La circolazione sulla linea subirà infatti modifiche a partire dalla serata di sabato 9 maggio fino all'alba di lunedì 11 maggio, per consentire a Rete.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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