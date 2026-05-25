Meteo verso un ponte del 2 giugno all’insegna del sole e del caldo | temperature fino a 30 gradi

Per il ponte del 2 giugno sono previste condizioni di bel tempo, con sole e temperature fino a 30 gradi. Una vasta area anticiclonica sull’Europa centrale e occidentale garantirà stabilità atmosferica sulla regione durante tutta la settimana. Le previsioni indicano giornate soleggiate e calde, senza precipitazioni significative.

La presenza di una vasta area anticiclonica sull’Europa centrale e occidentale manterrà condizioni di stabilità atmosferica su Rimini e provincia nel corso della settimana. Il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, al più poco nuvoloso, con un caldo piuttosto intenso per il periodo.A fare il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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