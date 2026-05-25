Ponte al Pino scattata la chiusura totale | com' è andato il primo giorno FOTO

La chiusura totale del ponte al Pino è iniziata questa mattina e durerà fino al 14 settembre, in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico. La chiusura durerà oltre tre mesi e mezzo. La strada sarà interdetta al traffico durante tutto il periodo.

È scattata questa mattina, lunedì 25 maggio, la chiusura totale al traffico di Ponte al Pino, che rimarrà chiuso oltre tre mesi e mezzo, fino a lunedì 14 settembre, il giorno prima della riapertura delle scuole.Sotto osservazione, ovviamente, l'impatto sulla viabilità della zona, con la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Lavori RFI Ponte al Pino: posata la passerella pedonale

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