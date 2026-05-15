Ponte al Pino tra il 24 e il 25 maggio scatta la chiusura al transito

Tra il 24 e il 25 maggio, il cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze sarà chiuso al transito. La chiusura riguarda la struttura situata lungo una strada principale della città. Durante questo periodo, non sarà possibile attraversare il ponte, che rimarrà inattivo per lavori di manutenzione. La zona circostante potrebbe essere interessata da deviazioni e modifiche temporanee alla viabilità. La data di riapertura non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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