Ponte al Pino tra il 24 e il 25 maggio scatta la chiusura al transito
Tra il 24 e il 25 maggio, il cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze sarà chiuso al transito. La chiusura riguarda la struttura situata lungo una strada principale della città. Durante questo periodo, non sarà possibile attraversare il ponte, che rimarrà inattivo per lavori di manutenzione. La zona circostante potrebbe essere interessata da deviazioni e modifiche temporanee alla viabilità. La data di riapertura non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Firenze, 15 maggio 2026 – Cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, ecco un'altra fase temutissima. Quella della sostituzione dell'infrastruttura nella notte tra il 24 e il 25 maggio: scatterà la chiusura al transito. Lo stop, si spiega da Palazzo Vecchio, sarà totale da piazza Vasari a via Pacinotti sia per i veicoli sia per i pedoni per i quali è stata realizzata la passerella provvisoria sempre aperta "a parte alcuni limitati intervalli temporali necessari per le lavorazioni". Il divieto di transito andrà avanti fino al 14 settembre con ulteriori provvedimenti predisposti in occasione delle interruzioni della circolazione ferroviaria in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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