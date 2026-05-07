Il decreto Ponte supera l’ultimo scoglio | cosa succede adesso

Il decreto Ponte ha ottenuto l’approvazione definitiva alla Camera con 186 voti favorevoli, 105 contrari e tre astensioni. La legge, già passata al Senato, ora passa alla fase successiva, che prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riguarda le misure per la gestione delle concessioni e delle infrastrutture. Nessuna modifica significativa è stata apportata tra i due voti, e il testo resta invariato rispetto alla versione approvata in Senato.

Con 186 sì, 105 no e tre astensioni, il Dl commissari e concessioni ha superato anche lo scoglio di Montecitorio, dopo quello di Palazzo Madama. Quello che tutti hanno denominato il “decreto Ponte” viene, dunque, convertito in legge. Ancora una volta il Governo ha deciso di ricorrere al voto di fiducia (respinti tutti gli emendamenti presentati) e, come hanno ricordato i deputati delle opposizioni, è la centodecima volta che ciò accade, in questa legislatura. «Palazzo Chigi, di fatto, ha “commissariato” il Parlamento – afferma la deputata di Avs Luana Zanella –, avocando a sé il potere legislativo e instaurando un presidenzialismo di fatto. L’eccezionalità è diventata prassi».🔗 Leggi su Feedpress.me

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