Ponte al Pino scatta la chiusura rivoluzione traffico e bus tra cantieri e deviazioni

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, il ponte al Pino sarà chiuso al transito per permettere l’avanzamento dei lavori di sostituzione. La terza fase dei lavori ha portato alla necessità di deviare il traffico e di modificare il percorso dei mezzi pubblici, creando disagi temporanei. Durante questa fase, si registrano anche variazioni nelle rotte dei bus e nel flusso veicolare, mentre i lavori continuano a coinvolgere l’intera area interessata dal cantiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui