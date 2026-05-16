Ponte al Pino scatta la chiusura rivoluzione traffico e bus tra cantieri e deviazioni

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, il ponte al Pino sarà chiuso al transito per permettere l’avanzamento dei lavori di sostituzione. La terza fase dei lavori ha portato alla necessità di deviare il traffico e di modificare il percorso dei mezzi pubblici, creando disagi temporanei. Durante questa fase, si registrano anche variazioni nelle rotte dei bus e nel flusso veicolare, mentre i lavori continuano a coinvolgere l’intera area interessata dal cantiere.

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La terza fase dei lavori per la sostituzione di Ponte al Pino entra nel vivo. Per consentire l’avanzamento del cantiere, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, scatterà la chiusura al transito del ponte. Ci sarà quindi uno stop totale da piazza Vasari e via Pacinotti sia per i veicoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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