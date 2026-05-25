Oggi i veicoli non possono attraversare il ponte al Pino, chiuso fino al 14 settembre. La chiusura ha causato lunghe code nel viale Volta e in piazza delle Cure, con un aumento del traffico nelle aree circostanti. La situazione si è verificata sin dalle prime ore della giornata, interessando gli spostamenti quotidiani degli automobilisti in zona. La chiusura del ponte è stata comunicata in anticipo e riguarda un intervento di manutenzione programmata.

FIRENZE – Mattinata di disagi per gli automobilisti fiorentini oggi, 25 maggio 2026, primo giorno di chiusura di Ponte al Pino, programmata fino al 14 settembre. I primi effetti sulla viabilità cittadina si sono fatti sentire, con criticità concentrate soprattutto nella zona di piazza delle Cure, uno dei nodi più delicati della nuova circolazione come segnalato dal Comune. A partire dalle 8 sono iniziati code congestionamenti importanti lungo viale Volta, in particolare dall’incrocio con via Galvani, con forti rallentamenti anche su via Borghini per accedere a piazza delle Cure. Monitorando le applicazioni che in tempo reale danno le... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso: caos traffico, lunghe code nel viale Volta e in piazza delle Cure

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