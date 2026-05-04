Lavori sul ponte di Bosaro lunghe code e traffico in tilt

Alle 9 e 15 di questa mattina, sulla Statale 16 nel territorio di Rovigo, si sono formate lunghe code di veicoli in attesa di attraversare il ponte di Bosaro. I lavori di manutenzione in corso hanno causato rallentamenti e blocchi temporanei, con i veicoli che si fermavano in attesa che il vigile del traffico permettesse il transito. La situazione ha provocato disagi alla circolazione lungo la strada principale.

Rovigo, 4 maggio 2026 Ore 9,15 del mattino, una lunga fila di camion e auto lungo la Statale 16. In fila, in attesa che il moviere alzasse la paletta verde. Una mattinata di disagi a Bosaro dove sono in corso ormai da mesi i lavori per sistemare il ponte sul Canal Bianco. Il traffico è in genere regolato da due semafori a tempo, collocati ai due estremi del ponte. Si procede solo a senso unico alternato. Ieri mattina, a causa dei lavori per gettare l’asfalto lungo la strada, in un tratto oltre il ponte sul lato destro andando verso Ferrara, i due semafori sono stati ‘staccati’ e sono entrati in azione i movieri. Morale, una coda di chilometri che dal ponte arrivava fino al bivio per andare a Crespino e Adria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori sul ponte di Bosaro, lunghe code e traffico in tilt Notizie correlate Incidente in superstrada: traffico in tilt e lunghe codeUn'altra giornata di ‘passione’ per gli automobilisti in transito lungo la superstrada Fi-Pi-Li. Incidente sulla SS36, lunghe code a Lecco: traffico in tiltSinistro in direzione sud prima della galleria Monte Barro: i soccorsi sono già sul posto, si transita sulla corsia di destra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conto alla rovescia per i lavori sul ponte del Po a Borgoforte: previsti senso unico e limitazioni ai tir; Nuovo Ponte Nuovo; Lavori sul Ponte di Barche: chiusura temporanea della S.P. 185 Bereguardo - Garlasco dal 4 all'8 maggio 2026; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi. Lavori sul ponte di Bosaro, lunghe code e traffico in tiltRovigo, 4 maggio 2026 _ Ore 9,15 del mattino, una lunga fila di camion e auto lungo la Statale 16. In fila, in attesa che il moviere alzasse la paletta verde. Una mattinata di disagi a Bosaro dove son ... ilrestodelcarlino.it Lavori sul ponte di Montemolino: posizionata la seconda travatadi S.S. È stata posata mercoledì mattina alle 9 la seconda travata della struttura in ferro del ponte di Montemolino, sul fiume Tevere, che collega la sponda di Monte Castello di Vibio a quella di Tod ... umbria24.it Proseguono a ritmo serrato i lavori per realizzare i Quattro assi di forza del trasporto pubblico. Da oggi, lunedì 4 maggio, e sino a venerdì 15 maggio, entra nel vivo il cantiere dell’asse Centro: disagi si registreranno tra via XXV Aprile, via Roma e piazza Corvet - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Da lunedì 4 maggio lavori notturni in viale Togliatti, deviata 451 x.com