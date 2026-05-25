Pomodoro il parmigiano Aldo Rodolfi nuovo presidente di Anicav

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aldo Rodolfi è stato eletto nuovo presidente di Anicav, l’associazione che rappresenta le imprese di trasformazione del pomodoro. La nomina è stata annunciata questa mattina nel corso di una riunione dei membri dell’organizzazione. Rodolfi succede a un precedente presidente e assume il ruolo con l’obiettivo di guidare l’associazione nelle prossime fasi. La nomina riguarda la più grande organizzazione mondiale nel settore della trasformazione del pomodoro.

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Cambio ai vertici di Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione del pomodoro al mondo. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, svoltasi a Roma lunedì 25 maggio, è stato eletto nuovo presidente Aldo Rodolfi, 56 anni, alla guida dell’azienda parmigiana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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