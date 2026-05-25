Pomodoro il parmigiano Aldo Rodolfi nuovo presidente di Anicav
Aldo Rodolfi è stato eletto nuovo presidente di Anicav, l’associazione che rappresenta le imprese di trasformazione del pomodoro. La nomina è stata annunciata questa mattina nel corso di una riunione dei membri dell’organizzazione. Rodolfi succede a un precedente presidente e assume il ruolo con l’obiettivo di guidare l’associazione nelle prossime fasi. La nomina riguarda la più grande organizzazione mondiale nel settore della trasformazione del pomodoro.
Cambio ai vertici di Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione del pomodoro al mondo. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, svoltasi a Roma lunedì 25 maggio, è stato eletto nuovo presidente Aldo Rodolfi, 56 anni, alla guida dell’azienda parmigiana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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