Pomodoro il parmigiano Aldo Rodolfi nuovo presidente di Anicav

Notizia in breve

Aldo Rodolfi è stato eletto nuovo presidente di Anicav, l’associazione che rappresenta le imprese di trasformazione del pomodoro. La nomina è stata annunciata questa mattina nel corso di una riunione dei membri dell’organizzazione. Rodolfi succede a un precedente presidente e assume il ruolo con l’obiettivo di guidare l’associazione nelle prossime fasi. La nomina riguarda la più grande organizzazione mondiale nel settore della trasformazione del pomodoro.