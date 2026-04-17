Il pomodoro nemico dei tumori campagna della Fondazione Veronesi con Anicav e Ricrea |

Una nuova campagna coinvolge la Fondazione Veronesi, Anicav e Ricrea per promuovere il consumo di pomodoro in scatola. L’obiettivo è evidenziare il ruolo di questo alimento nell’alimentazione e nella ricerca scientifica. L’iniziativa mette in relazione aspetti di sostenibilità e benefici nutrizionali, puntando a sensibilizzare il pubblico su un prodotto comune ma spesso sottovalutato. La campagna si concentra su un alimento presente nelle case italiane, collegandolo a tematiche di salute e rispetto ambientale.

Il pomodoro in scatola torna protagonista di un’iniziativa che unisce alimentazione, sostenibilità e ricerca scientifica. Il 18 e 19 aprile si rinnova “Il Pomodoro per la Ricerca®”, la campagna promossa da Fondazione Umberto Veronesi Ets, con il sostegno di Anicav e Ricrea, finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori pediatrici. L’iniziativa sarà presente nelle piazze della Campania e in tutta Italia, con l’obiettivo di finanziare nuovi studi e offrire prospettive concrete di cura ai bambini malati di tumore. Un alimento quotidiano che diventa strumento di solidarietà. Al centro della campagna c’è il pomodoro in scatola, simbolo del Made in Italy e presenza stabile nella dieta quotidiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate “Il pomodoro per la ricerca”. Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatriciArezzo, 14 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19. Leggi anche: Importazioni di derivati pomodoro dall’Egitto, Anicav: “Apprezzamento per l’iniziativa del Presidente della Commissione Agricoltura" Contenuti utili per approfondire La Delegazione di Arezzo sostiene Il Pomodoro per la ricerca di Fondazione VeronesiAppuntamento giovedì 16 aprile per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e RICREA ... fondazioneveronesi.it Olbia sostiene la ricerca: torna l'iniziativa solidale Il Pomodoro per la RicercaOlbia. In città torna una delle iniziative solidali più note a livello nazionale: Il Pomodoro per la Ricerca, progetto ... olbia.it