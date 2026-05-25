Nel pomeriggio si sono verificati tre incidenti stradali nell’Aretino, coinvolgendo veicoli tra Arezzo, Civitella e l’autostrada A1. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche degli incidenti. Nessuna altra informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata resa nota.

Pomeriggio impegnativo per i soccorritori dell’Aretino, intervenuti in tre distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Il primo incidente si è verificato alle 14.47 lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina (E78), nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica, la Croce Bianca di Arezzo, la Misericordia di Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. I pompieri hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre uno degli occupanti dal veicolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pomeriggio di incidenti nell’Aretino: tre feriti tra Arezzo, Civitella e l’A1

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Caos in A1, coinvolti più mezzi

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