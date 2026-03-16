Incidenti | nell' aretino coinvolte tre auto una donna ferita

Nella serata di ieri, sulla Strada regionale 71 nel comune di Subbiano, tre auto sono state coinvolte in un incidente vicino al cavalcavia del Carrefour. Una donna è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada regionale 71 nel comune di Subbiano ( Arezzo), all'altezza del cavalcavia del Carrefour. L'allarme è stato dato poco dopo le 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata dal sinistro. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture, due delle quali si sarebbero scontrate frontalmente. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco gli occupanti dei mezzi erano già fuori dagli abitacoli. Il sistema di emergenza sanitaria 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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