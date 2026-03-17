Incidenti | scontro tra mezzo pesante e due auto nell' aretino due feriti

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente avvenuto poco dopo le 7 lungo la Sr 71 nel comune di Subbiano, in provincia di Arezzo. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili, creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e prestare assistenza.

Arezzo, 17 marzo 2026 – E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 7 di questa mattina lungo la Sr 71, nel comune di Subbiano ( Arezzo). Coinvolti un mezzo pesante e due auto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine impegnate nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e Il personale sanitario del 118 dell'Asl Toscana sud est che ha soccorso un ventenne, trasportato in codice 2 all'ospedale fiorentino di Careggi, e una 39enne portata in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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