Polpette di melanzane al forno | la ricetta leggera e saporita da provare subito

Sono state preparate polpette di melanzane al forno, caratterizzate da una crosticina croccante all’esterno e un interno morbido. La ricetta, semplice e veloce, è pensata per chi cerca un piatto vegetariano, con melanzane tagliate a pezzi, condite e cotte in forno. Le polpette sono pronte in poco tempo e rappresentano una variante leggera rispetto a quelle fritte.

Croccanti fuori, morbide dentro e facilissime da preparare: le polpette di melanzane al forno sono una delle ricette vegetariane più amate della cucina italiana. Perfette come secondo piatto leggero, antipasto sfizioso o finger food per aperitivi e buffet, conquistano tutti grazie al loro gusto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Polpette di melanzane con la nonna @alberodellericette

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Come si fanno le polpette? reddit

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