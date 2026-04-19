Polpette di melanzane il comfort food che salva pranzo e cena | la ricetta semplice e gustosa

Le polpette di melanzane sono un piatto molto diffuso nelle cucine italiane, apprezzato per la sua semplicità e gusto. Si preparano tagliando le melanzane, che vengono poi fritte o cotte al forno, e mixandole con altri ingredienti prima di formare delle palline da cuocere. Questo piatto viene spesso scelto come soluzione rapida e apprezzata sia a pranzo che a cena, anche in occasioni informali.

Ci sono giorni in cui la domanda è sempre la stessa: cosa portare in tavola senza rinunciare al gusto? La risposta, in questi casi, può arrivare da un grande classico della cucina di casa, semplice ma capace di mettere tutti d’accordo: le polpette di melanzane. Sfiziose, versatili e perfette sia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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