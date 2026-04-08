Caro traghetti nello Stretto Roschetti | Attraversare sta diventando un lusso che pochi possono più permettersi

I pendolari e i viaggiatori che attraversano lo Stretto di Messina si trovano di fronte a un nuovo incremento delle tariffe dei traghetti gestiti da Caronte & Tourist. Dopo anni di costi considerati elevati, i cittadini continuano a protestare senza ricevere risposte concrete sulla riduzione delle tariffe. La situazione si mantiene difficile per chi utilizza quotidianamente i servizi di collegamento tra le sponde, mentre le compagnie applicano nuovi aumenti ai biglietti.

"Non c’è pace per i pendolari e i viaggiatori dello Stretto. Mentre i cittadini attendono ancora un segnale di equità dopo anni di tariffe giudicate "eccessive", arriva l’ennesima doccia fredda: un nuovo aumento del costo del biglietto per i traghetti Caronte & Tourist. La giustificazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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