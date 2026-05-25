L’età media delle auto circolanti in Italia supera ora gli undici anni e otto mesi. Questa crescita si accompagna a un aumento dei costi di polizze assicurative e di manutenzione. I veicoli più vecchi richiedono interventi più frequenti e costosi, incidendo sui bilanci delle famiglie e delle aziende. La tendenza si registra in tutto il paese, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Nessun dato specifico sui motivi, ma la situazione evidenzia un parco auto più anziano e più oneroso.

Pistoia, 25 maggio 2026 – Undici anni e otto mesi. È l’età media delle auto in circolazione nella provincia di Pistoia, dato che la colloca oltre la media regionale (11 anni e 5 mesi, più 2% su base annua) e tra le più alte in Toscana, superata solo dalle province di Grosseto e Arezzo (12 anni e 11 mesi) e Siena (12 anni e 2 mesi). Età più avanzata delle auto significa però anche maggiori esborsi per tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consumo di carburante, fino a riguardare anche il prezzo dell’assicurazione, col premio medio aumentato del 25% in appena quattro anni. Tradotto in esempi pratici: se un’auto con dieci anni di anzianità ha premio Rc auto medio di 461 euro, per la stessa auto più vecchia di due anni dovremmo pagare 559 euro, aumentati a 575 se l’auto in questione ha quattordici anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto sempre più vecchie. Impennata dei costi di polizze e manutenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Auto sempre più vecchie a Foggia (e nel resto della Puglia): l'età media dei veicoli su strada è di 14 anni

Auto sempre più vecchie nel territorio: l'età media sale a 12 anni e 7 mesi. E l'Rc auto costa il 25% in piùL'età media delle auto in Emilia-Romagna ha raggiunto i 12 anni e 7 mesi, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

Temi più discussi: Auto sempre più vecchie: l’età media è di quasi 13 anni; Auto sempre più vecchie in strada, in media hanno quasi 13 anni; In Sardegna auto sempre più vecchie. L’età media? Quattordici anni - L'Unione Sarda.it; Sulle strade circolano automobili sempre più vecchie, Rimini finisce sul podio regionale.

Sempre più auto vecchie reddit

Auto sempre più vecchie: l’età media è di quasi 13 anniPer l’osservatorio di Facile.it, il parco circolante cremonese è terzo per anzianità in regione. A Sondrio le vetture più datate, a Milano quelle più 'giovani'. La conferma viene dalle polizze ... laprovinciacr.it

Sempre più vecchie le auto dei forlivesi e cesenati: l’età media sfiora i 13 anniLe automobili che viaggiano sulle strade della provincia di Forlì-Cesena mostrano vistosi segni del tempo. Chi si aspetta una flotta di veicoli moderni e a basso impatto ambientale deve fare i conti c ... forli24ore.it