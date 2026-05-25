Polizia di frontiera di Domodossola | nei primi mesi del 2026 oltre 15mila controlli
Nel primo trimestre del 2026, la polizia di frontiera di Domodossola ha eseguito oltre 15.000 controlli. Sono stati intensificati i controlli per contrastare l’immigrazione clandestina e migliorata la gestione del traffico ferroviario internazionale.
Controlli intensificati, maggiore efficacia nelle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e un netto miglioramento nella gestione del traffico ferroviario internazionale. Questo è il bilancio tracciato dalla polizia di frontiera di Domodossola relativo al primo quadrimestre del 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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