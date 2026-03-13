Bergamo oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026

A Bergamo, nei primi mesi del 2026, sono stati emessi più di 100 fogli di via dalla Polizia di Stato. L’attività di prevenzione si è concentrata su soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti o problemi nella città. La questura ha rafforzato i controlli per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

LA QUESTURA. Intensificata l’attività di prevenzione della Polizia di Stato: nel mirino soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Prosegue e si rafforza l’attività di prevenzione della Polizia di Stato sul territorio bergamasco. Nei primi mesi dell’anno il Questore di Bergamo ha disposto oltre cento fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati adottati al termine delle attività di analisi svolte dalla Divisione anticrimine della Questura, che ha esaminato le segnalazioni di reato provenienti dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, dal Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre forze dell’ordine operative sul territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026 Articoli correlati Manutenzione del verde pubblico, nei primi mesi del 2026 il Comune ha impegnato oltre 60mila euroContinuano gli investimenti da parte dell’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per la manutenzione del verde. Le mostre d’arte da vedere nei primi mesi del 2026Carte che nascono come gioco di corte e finiscono per costruire un immaginario universale, pittori che sfidano l’accademia in nome della realtà,... Contenuti e approfondimenti su Bergamo oltre 100 fogli di via nei... Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026LA QUESTURA. Intensificata l’attività di prevenzione della Polizia di Stato: nel mirino soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. ecodibergamo.it Bergamo, in gennaio oltre 100 misure di prevenzione per la sicurezza del territorioTale attività si inserisce nell’ambito della quotidiana analisi delle segnalazioni pervenute dalle Volanti del Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre Forze dell’Ordine operanti ... ecodibergamo.it