Un ex funzionario comunale della Cultura ha criticato la chiusura dei musei, sottolineando che altri spazi culturali sono stati aperti invece di essere mantenuti chiusi. La sua dichiarazione è stata pubblicata su un quotidiano locale, evidenziando come alcune strutture siano rimaste aperte mentre i musei tradizionali sono stati chiusi. La polemica si concentra sulla gestione delle strutture culturali e sulla differenza tra la chiusura di musei e l’apertura di nuovi luoghi.

Nel suo intervento, pubblicato sul Carlino di venerdì, l’ex funzionario comunale della Cultura Sergio Spada (dal 1994 al 2019), parlava di un " patrimonio culturale in preoccupante sofferenza" ed evidenziava il perdurare della chiusura di molti musei cittadini, tra tutti l’archeologico e l’etnografico. Alle sue parole ora replica l’ amministrazione comunale con una lunga nota. "Le chiusure rilevate da Spada – comincia – sono tutte riconducibili ai decenni in cui lui stesso ha operato come funzionario. La nostra Amministrazione sta invertendo la tendenza mettendo in campo nuove aperture e sempre maggiore condivisione della cultura", oltre a "sedi ristrutturate, funzionali e accoglienti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica sulla cultura: "Musei chiusi? Prima di noi. Aperti invece nuovi luoghi"

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