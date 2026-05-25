Polemica sulla cultura | Musei chiusi? Prima di noi Aperti invece nuovi luoghi
Un ex funzionario comunale della Cultura ha criticato la chiusura dei musei, sottolineando che altri spazi culturali sono stati aperti invece di essere mantenuti chiusi. La sua dichiarazione è stata pubblicata su un quotidiano locale, evidenziando come alcune strutture siano rimaste aperte mentre i musei tradizionali sono stati chiusi. La polemica si concentra sulla gestione delle strutture culturali e sulla differenza tra la chiusura di musei e l’apertura di nuovi luoghi.
Nel suo intervento, pubblicato sul Carlino di venerdì, l’ex funzionario comunale della Cultura Sergio Spada (dal 1994 al 2019), parlava di un " patrimonio culturale in preoccupante sofferenza" ed evidenziava il perdurare della chiusura di molti musei cittadini, tra tutti l’archeologico e l’etnografico. Alle sue parole ora replica l’ amministrazione comunale con una lunga nota. "Le chiusure rilevate da Spada – comincia – sono tutte riconducibili ai decenni in cui lui stesso ha operato come funzionario. La nostra Amministrazione sta invertendo la tendenza mettendo in campo nuove aperture e sempre maggiore condivisione della cultura", oltre a "sedi ristrutturate, funzionali e accoglienti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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