Poker Antonelli nel Gp del Canada un lampo di Hamilton illumina la Ferrari seconda
Nel Gran Premio del Canada, Antonelli ha ottenuto un risultato significativo nel poker di strategie e sforzi. Un incidente ha causato il ritiro del pilota Mercedes, rivale di Antonelli, che ha contribuito a migliorare la posizione della Ferrari, ora in seconda posizione. Durante la gara, un lampo di Hamilton ha illuminato la corsa, mentre Antonelli ha mostrato talento e carattere. La gara si è conclusa con la Ferrari al secondo posto, dopo un episodio che ha coinvolto anche Russell.
Talento, carattere e un pizzico di buona sorte per il ritiro del compagno in Mercedes e rivale George Russell. Il Gran Premio del Canada, graziato dalla pioggia, lancia sempre più in orbita Kimi Antonelli capace di cala il poker sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, vincendo per la quarta volta consecutiva in stagione - primo di sempre a inanellare i primi quattro successi in carriera - e facendo un bel balzo in avanti nel Mondiale piloti. Ottimo secondo, dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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