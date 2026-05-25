poker antonelli nel gp del canada un lampo di hamilton illumina la ferrari seconda

Notizia in breve

Nel Gran Premio del Canada, Antonelli ha ottenuto un risultato significativo nel poker di strategie e sforzi. Un incidente ha causato il ritiro del pilota Mercedes, rivale di Antonelli, che ha contribuito a migliorare la posizione della Ferrari, ora in seconda posizione. Durante la gara, un lampo di Hamilton ha illuminato la corsa, mentre Antonelli ha mostrato talento e carattere. La gara si è conclusa con la Ferrari al secondo posto, dopo un episodio che ha coinvolto anche Russell.