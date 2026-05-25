Formula 1 | Antonelli vince anche il Gp del Canada Ferrari seconda e quarta

Notizia in breve

Andrea Kimi Antonelli, al volante di una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Canada, quinta gara del Mondiale di F1 2026. La Ferrari si è piazzata seconda e quarta. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con Antonelli che ha mantenuto la leadership fino al traguardo. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione tra i piloti. Nessun incidente grave è stato segnalato durante la competizione.