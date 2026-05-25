Formula 1 | Antonelli vince anche il Gp del Canada Ferrari seconda e quarta
Andrea Kimi Antonelli, al volante di una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Canada, quinta gara del Mondiale di F1 2026. La Ferrari si è piazzata seconda e quarta. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con Antonelli che ha mantenuto la leadership fino al traguardo. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione tra i piloti. Nessun incidente grave è stato segnalato durante la competizione.
AGI – Andrea Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes ) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra. Gara vintage di Lewis Hamilton, che la spunta su Max Verstappen ( Red Bull ) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari. In quarta piazza c'è uno spento Charles Leclerc ( Ferrari ), che riesce a limitare i danni in un weekend aperto e chiuso con il piede sbagliato. Ritiri e classifica finale. 🔗 Leggi su Agi.it
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