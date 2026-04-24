Il gioco di carte collezionabili Pokémon si appresta a lanciare il 22 maggio una nuova espansione della serie Megaevoluzione intitolata “Caos Nascente”. In anteprima sono state mostrate quattro nuove carte che entreranno a far parte di questa raccolta. La pubblicazione di queste carte anticipa l’uscita ufficiale e crea aspettative tra i giocatori e gli appassionati di Pokémon.

Il gioco di carte collezionabili Pokémon si prepara per accogliere il 22 maggio una nuova espansione della serie Megaevoluzione: “ Caos Nascente “. Con Megaevoluzione – Caos Nascente i giocatori potranno trovare cinque nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui Mega Floette-ex e Mega Pyroar-ex, cinque nuovi Pokémon-ex, 11 carte rare illustrazione di Pokémon, 18 Pokémon e carte allenatore in versione ultrarara e sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. In vista dell’arrivo il prossimo mese della nuova espansione, The Pokémon Company International ci ha dato la possibilità di mostrarvi in anteprima 4 delle nuove carte in arrivo, dedicate a Mareep e ai suoi due step evolutivi Flaaffy e Ampharos, quest’ultimo anche in versione illustrazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pokémon Megaevoluzione – Caos Nascente: vi mostriamo in anteprima 4 carte della nuova espansione del GCC

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