Pokémon Caos Nascente la nuova espansione dedicata alle Megaevoluzioni

The Pokémon Company International ha annunciato l’uscita di una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili chiamata “Megaevoluzione – Caos Nascente”, prevista per il 22 maggio 2026. Questa novità introdurrà nuove carte e meccaniche legate alle Megaevoluzioni, ampliando le possibilità di gioco per i collezionisti e i giocatori. L’annuncio è arrivato attraverso comunicati ufficiali senza dettagli su ulteriori contenuti.

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato l'arrivo di Megaevoluzione – Caos Nascente, il nuovo capitolo del Gioco di Carte Collezionabili previsto per il 22 maggio 2026. La narrazione si sposta nel cuore di Luminopoli, dove l'oscurità notturna fa da sfondo all'ascesa di Mega Floette-ex. Per contrastare questa minaccia, i giocatori potranno schierare figure iconiche come Mega Greninja-ex, affiancato dalle varianti megaevolute di Pyroar e Dragalge, consolidando un roster che punta sulla potenza tattica delle forme evolute. L'aspetto collezionistico si arricchisce di carte ultrarare caratterizzate da illustrazioni peculiari, nelle quali le sagome delle forme originali affiancano le versioni Megaevoluzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati GCC Pokémon, è stata annunciata la nuova espansione “Caos Nascente” nella serie MegaevoluzioneIl Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad espandersi e ha appena annunciato ufficialmente una nuova importante aggiunta alla serie... Leggi anche: L’espansione delle carte Pokémon: dal gioco alle collezioni milionarie Tutto quello che riguarda Pokémon Caos Nascente Temi più discussi: L’espansione Megaevoluzione - Caos Nascente del GCC Pokémon arriva il 22 maggio 2026; GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Caos Nascente nella serie Megaevoluzione; Pokémon GCC: ammira le prime 5 carte di Caos Nascente in italiano!; GCC Pokémon: arriva la nuova espansione Megaevoluzione – Caos Nascente. Pokémon Caos Nascente, la nuova espansione dedicata alle MegaevoluzioniTra varianti ultrarare e anteprime digitali, l'espansione del gioco di carte introduce dinamiche inedite per gli allenatori che presidiano le arene competitive ... adnkronos.com Pokémon GCC: ammira le prime 5 carte di Caos Nascente in italiano!The Pokémon Company ha annunciato la nuova espansione del GCC Pokémon, Megaevoluzione - Caos Nascente, e svelato le prime 5 carte in italiano. The Pokémon Company ha animato la settimana annunciando u ... msn.com GCC Pokémon: Megaevoluzione – Caos Nascente accende il duello tra nostalgia e potere Qualunque appassionato del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon conosce quella sensazione particolare che si prova davanti all’annuncio di una nuova espansion - facebook.com facebook GCC Pokémon, annunciata la nuova espansione Megaevoluzione – Caos Nascente x.com