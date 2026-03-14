San Giovanni a Piro in festa per i 100 anni di zio Ciccio l' augurio del sindaco

San Giovanni a Piro si è riunita per celebrare i 100 anni di zio Ciccio, conosciuto come Francesco Marotta. La comunità ha organizzato una festa in suo onore, con familiari e amici presenti per condividere questo traguardo speciale. Il sindaco ha inviato un messaggio di auguri, sottolineando il ruolo di zio Ciccio nella vita del paese.

San Giovanni a Piro in festa per le 100 candeline spente da zio Ciccio, all'anagrafe Francesco Marotta. “Oggi zio Ciccio è il nostro Sindaco per un giorno - ha detto il sindaco Ferdinando Palazzo- Sebbene un po’ provato per la frattura del femore, capitata proprio in questi giorni, zio Ciccio ha festeggiato circondato dall’affetto della moglie, dei figli e dei nipoti e insieme a me, a Don Simone e a Nicolina, che lo accudisce. Con emozione ci ha parlato più volte del piacere di fare le cose ad arte, lui che è stato sapiente custode della tradizione artigiana sangiovannese”, ha concluso emozionato il primo cittadino. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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