Podismo al via la 13esima edizione della Formignana-Tresigallo Running | il programma

È iniziata la 13esima edizione della Formignana-Tresigallo Running, una corsa podistica che si svolge tra le due località. La manifestazione, ormai consolidata, si propone di valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle aree interessate. La gara è aperta ai partecipanti e fa parte di un evento che si ripete ogni anno, attirando numerosi appassionati di corsa.

Torna la 13esima edizione dell'ormai tradizionale Formignana-Tresigallo Running, la corsa podistica che si svolge sul territorio delle due località con lo scopo, anche, di valorizzare il patrimonio storico e architettonico comunale. Ritrovo alle 8 in via Roma, a Formignana. Poi alle 9.15 il via.