Poca gente oggi ma l’affluenza complessiva è alta | al quadrivio Spinasanta si supera il 60%
Al quadrivio Spinasanta, circa 2.119 persone su 3.423 elettori iscritti hanno già votato, superando il 60% di affluenza. Nonostante la presenza ridotta di cittadini, l’affluenza complessiva nei seggi della scuola “Anna Frank” rimane alta. La giornata di voto prosegue con numeri che indicano una partecipazione significativa rispetto al totale degli iscritti, anche se la presenza fisica appare meno numerosa rispetto a periodi precedenti.
La poca presenza di cittadini potrebbe trarre in inganno sull’affluenza registrata nei seggi della scuola “Anna Frank” del quadrivio Spinasanta, dove hanno già votato circa 2119 persone su un totale complessivo di 3423 di elettori iscritti nei 4 seggi. Si tratta di un dato che per il momento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Referendum sulla giustizia, alta affluenza. In città il No alla riforma supera il 60%
Leggi anche: Referendum giustizia, in Abruzzo affluenza più alta della media nazionale: in città supera il 62%
Argomenti più discussi: Oroscopo del Giorno segno Ariete del 23 Maggio 2026; Elezioni Comunali ad Avellino, tutti al rito delle urne prima delle cerimonie e di ritorno dalla gita; Amore, non è come sembra: in MotoGP potremmo dire addio alla seconda moto dal 2027 ma non per avvicinarci ancora alla Formula 1; Oroscopo Leone della settimana dal 18 al 24 maggio 2026.
Il mio lavoro mi ha permesso di visitare il mondo in maniera comoda, a spese altrui, viaggi che mi hanno aiutato a conoscere la gente. Sono sempre stato in buona salute e questa non è cosa da poco!. Oggi nel 1915 nasceva #MarioMonicelli, sette David di x.com
Oggi poca gente al Salone Internazionale del Libro. #Torino #Cultura #SalTo26 Credits musicali: The Mountain da Pixabay. facebook