Referendum giustizia in Abruzzo affluenza più alta della media nazionale | in città supera il 62%

In Abruzzo l'affluenza al referendum costituzionale raggiunge il 60,52% e supera la media nazionale del 58,9% circa. Stesso discorso per la provincia di Pescara, dove è andato al voto il 60,18% degli aventi diritto, e per il capoluogo adriatico, che raggiunge addirittura il 62,74%. A livello regionale, in testa c'è la provincia dell'Aquila, con il 62,68%, seguita da quella di Pescara, da Chieti, con il 59,85%, e da Teramo (59,64%). Il comune abruzzese con l'affluenza più alta Fano Adriano, nel Teramano, con il 76,39, seguito, al secondo posto, da Villa Celiera, con il 75,88%. In provincia il dato più basso è quello di Cugnoli, con il 48,82%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Firenze, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: l'affluenza in Toscana sale al 43,56% al secondo rilevamento. Sette punti in più della media nazionaleSono sempre di più i toscani che sono andati a votare nella prima di queste due giornata referendarie: alle 19 l'affluenza è arrivata al...

Firenze, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: alle 12 l'affluenza in Toscana è del 16,90%, oltre due punti sopra la media nazionaleAlle ore 12 l'affluenza in Toscana registra un 16,90%, oltre due punti sopra la media nazionale che è comunque alta, 14,8%.

Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, affluenza: in Abruzzo ha votato il 14% degli aventi diritto; REFERENDUM: GIUSTIZIA INDIPENDENTE, DIRITTI PIÙ FORTI, DONNE D'ABRUZZO IN CAMPO PER IL NO; Referendum, in Abruzzo alle 12 l'affluenza è al 14,09%; Referendum sulla giustizia, in Abruzzo alle 12 affluenza 14,09 %, seggi aperti: si vota fino a stasera.

Referendum Giustizia 2026, risultati in diretta: il comitato del Sì ammette la sconfitta, il No è in vantaggio al 53,9% nella seconda proiezione RaiIl popolo italiano si conferma di sana e robusta Costituzione. Alla propria Costituzione vuole un gran bene. E se qualcuno prova a manometterla – specie se lo fa con prepotenza, e specie se è al gove ... fanpage.it

Referendum giustizia, in Abruzzo affluenza più alta della media nazionale: in città supera il 62%In provincia è andato al voto il 60,18% degli aventi diritto: in testa Villa Celiera, all'ultimo posto Cugnoli ... ilpescara.it

Al Referendum sulla giustizia ha vinto il No. Il Comitato per il Sì: “Ce l’abbiamo messa tutta, nessun rimpianto”. La terza proiezione di Tecnè vede il Sì al 45,7% e il No al 54,3% #referendum #giustizia #mattino5 facebook

Referendum giustizia, l'affluenza definitiva a Bologna del 23 marzo x.com