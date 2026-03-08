Seggi aperti in 23 sezioni per le elezioni comunali bis alle urne quasi 14mila pescaresi

A Pescara sono aperti i seggi in 23 sezioni su 170 per le elezioni comunali bis, dopo che il Consiglio di Stato ha annullato i risultati di giugno 2024 in alcune zone a causa di violazioni ritenute gravi. Quasi 14.000 cittadini sono chiamati alle urne per questa consultazione parziale. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina e si concluderanno in serata.

Sarà possibile esprimere la propria preferenza domenica 8 e lunedì 9 marzo per le elezioni amministrative suppletive di Pescara Seggi aperti a Pescara per le elezioni comunali parziali indette dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'esito del giugno 2024 in 23 sezioni su 170 totali, a causa di "gravi" violazioni. Come ricorda l'Ansa, si vota dalle ore 7 alle 23 di domenica 8 e lunedì 9 marzo dalle ore 7 alle 15. Sono complessivamente 13.957 gli elettori chiamati alle urne, di cui 313 da poco maggiorenni. Gli altri candidati sindaci in corsa sono Carlo Costantini in rappresentanza del centrosinistra, il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa.