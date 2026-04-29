PNRR ok dell’Europa alla nona rata da 12,8 miliardi Raggiunti 416 traguardi tra cui il supporto a 800mila studenti contro la dispersione

La Commissione europea ha dato il via libera alla nona tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 12,8 miliardi di euro. Finora sono stati raggiunti 416 obiettivi, tra cui il supporto a circa 800mila studenti per contrastare la dispersione scolastica. Questo pagamento rappresenta la penultima rata prevista dal piano, che continua a procedere secondo il cronogramma stabilito.

Arriva il via libera dell’Europa alla penultima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona tranche, pari a 12,8 miliardi di euro. L’importo affluirà nelle casse dello Stato nelle prossime settimane, portando a 166 miliardi di euro il totale delle risorse complessivamente ricevute dall’Italia dall’avvio del Piano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Sprint Pnrr, l?Italia vede la nona rata. Foti: «Impegni e obiettivi tutti raggiunti» Leggi anche: Pnrr: Foti, 'entro fine aprile-metà maggio liquidazione nona rata' Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Appalti PNRR: adottate le linee guida recanti indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone - ANCE; Le prospettive del dopo Pnrr: un’imitazione fuori tempo; Decreto PNRR giustizia 2026: riforme tributarie e processo civile; Decreto PNRR 2026, dalle lauree abilitanti alle semplificazioni: cosa cambia per imprese e professionisti. Via libera della Commissione alla nona rata del Pnrr per l'ItaliaVia libera della Commissione Ue alla nona rata del Pnrr dell'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Le riforme e gli investimenti collegati sostengono cambiamenti importanti per cittadini e imprese: u ... ansa.it Pnrr, Meloni: con ok a nona rata consolidiamo primato europeoMilano, 29 apr. (askanews) – La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento porterà ... askanews.it Aprile 2018, semifinale di Europa League: Arsenal-Atlético Madrid. Giuliano Simeone ha 16 anni ed esulta per il gol di Antoine Griezmann dalla sua camera da letto, da tifoso, insieme a suo fratello. Aprile 2026, semifinale di Champions League: stasera Giulia - facebook.com facebook #Clima Nel 2025 almeno il 95% dell'Europa ha registrato temperature superiori alla media, la temperatura del mare è stata la più alta mai registrata, i ghiacciai continuano a ritirarsi. Sono i dati del rapporto #Copernicus e Organizzazione Meteorologica Mon x.com