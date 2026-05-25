Playoff il Pordenone incassa due gol | in Liguria servirà il miracolo

Il Pordenone ha perso 2-0 contro la Fezzanese nell’andata delle semifinali playoff. La partita si è giocata in casa dei neroverdi, con i liguri che hanno segnato un gol a tempo. Beccarelli e Bruccini sono stati gli autori delle reti. La squadra locale dovrà vincere con almeno tre gol di scarto nella partita di ritorno per qualificarsi.

Ll Pordenone ha perso l’andata della semifinale playoff con la Fezzanese. I liguri domenica hanno espugnato il “Bottecchia” per 2-0, con una rete per tempo (a segno Beccarelli e Bruccini).Neroverdi di mister Campaner un po’ scarichi dopo le fatiche delle partitissime con Ufm ed Lme. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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