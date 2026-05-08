Il Monza si presenta senza sorprese alla fine della stagione, con la possibilità di accedere alla Serie A solo attraverso i playoff. La squadra ha concluso l'ultimo match con un pareggio 2-2 contro l’Empoli, risultato che non cambia la situazione. La squadra si trova quindi nella posizione di dover affrontare le partite di playoff per tentare di ottenere la promozione, mentre il Frosinone ha già conquistato il pass diretto alla massima serie.

Monza, 8 maggio 2026 - Nessuna sorpresa, nessun miracolo. In Serie A ci va direttamente il Frosinone, mentre il Monza deve accontentarsi di provare ad ottenere la promozione passando dai playoff. Il pareggio odierno per 2-2 contro l’Empoli non sposta nulla negli equilibri biancorossi, a cui non sarebbe nemmeno bastata la vittoria. Nel complesso una prestazione tra alti e bassi, c on due disattenzioni difensive grosse al primo e all’ultimo minuto, che hanno portato alla doppietta di Shpendi grazie alla quale i toscani si salvano. Di Petagna (nono sigillo stagionale) e Delli Carri le reti del Monza. Quelle reti che serviranno per uscire vincitori dalle Forche Caudine degli spareggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, nessun miracolo: per la Serie A servirà vincere i playoff. Con l’Empoli un 2-2 inutile

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