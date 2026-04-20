La squadra ha ottenuto sette vittorie su otto nelle ultime otto partite, con un pareggio in trasferta contro il Pietracuta che ha interrotto la serie positiva. Per affrontare con successo i prossimi playoff, sarà necessario migliorare l’attacco, mantenendo comunque una difesa solida e una serie di risultati positivi. La squadra si prepara a una sfida importante, puntando a rafforzare la propria proposta di gioco.

E fanno sette, sette successi nelle ultime otto partite, con il solo pari in casa del Pietracuta a spezzare il ritmo vincente. Però 22 punti sugli ultimi 24 in palio non sono bastati a scalzare dal primo posto il Mezzolara, e a meno di un doppio crollo della capolista - in casa di questo SanpaImola niente male e poi col Sant’Agostino - la Spal dovrà affrontare i playoff. Al Mezzolara basta ora una vittoria per salire in serie D, e anche se l’1-0 su rigore contro il Mesola retrocesso sembra suggerire che i bolognesi di Zecchi non siano nel loro miglior momento, la meta è talmente vicina da impedire di coltivare grandi illusioni. Anche se la Spal continua a vincere, per il suo bene si deve segnalare che le ultime due prestazioni dei biancazzurri non sono state felicissime.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per fare strada servirà una proposta offensiva più brillante. Serie positiva e solidità difensiva. Ma nei playoff servirà di più

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