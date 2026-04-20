Per fare strada servirà una proposta offensiva più brillante Serie positiva e solidità difensiva Ma nei playoff servirà di più
La squadra ha ottenuto sette vittorie su otto nelle ultime otto partite, con un pareggio in trasferta contro il Pietracuta che ha interrotto la serie positiva. Per affrontare con successo i prossimi playoff, sarà necessario migliorare l’attacco, mantenendo comunque una difesa solida e una serie di risultati positivi. La squadra si prepara a una sfida importante, puntando a rafforzare la propria proposta di gioco.
E fanno sette, sette successi nelle ultime otto partite, con il solo pari in casa del Pietracuta a spezzare il ritmo vincente. Però 22 punti sugli ultimi 24 in palio non sono bastati a scalzare dal primo posto il Mezzolara, e a meno di un doppio crollo della capolista - in casa di questo SanpaImola niente male e poi col Sant’Agostino - la Spal dovrà affrontare i playoff. Al Mezzolara basta ora una vittoria per salire in serie D, e anche se l’1-0 su rigore contro il Mesola retrocesso sembra suggerire che i bolognesi di Zecchi non siano nel loro miglior momento, la meta è talmente vicina da impedire di coltivare grandi illusioni. Anche se la Spal continua a vincere, per il suo bene si deve segnalare che le ultime due prestazioni dei biancazzurri non sono state felicissime.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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