Un cane di razza barboncino toy di nome Roy è stato ucciso e abbandonato in via Roma a Follonica il 16 marzo alle 17:00, davanti a una ricevitoria al civico 141A. La scomparsa dell'animale ha portato alla richiesta di aiuto per identificare il responsabile di quanto accaduto. Il caso è stato segnalato alle autorità per le indagini del caso.

Un piccolo cane di razza barboncino toy, di nome Roy, ha perso la vita in via Roma a Follonica. L’incidente è avvenuto il 16 marzo alle ore 17:00 davanti alla ricevitoria al civico 141A. L’animale era con Giada Orlandini, proprietaria del locale, quando un veicolo lo ha investito sulle strisce pedonali. Il conducente non si è fermato e ha abbandonato il luogo senza prestare soccorso immediato. La dinamica dell’impatto e l’assenza di aiuto. Il quadro dei fatti emerge chiaramente dalle immagini delle telecamere di sicurezza installate nel negozio. Si osserva come l’animale abbia attraversato la carreggiata verso un’altra cagnolina situata dall’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roy ucciso e abbandonato: appello per trovare il colpevole

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